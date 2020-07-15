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Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»
Нева Спорт
  • Комсомольская правда1:00
Москва, 15 июля 2020, 23:23 — REGNUM Владелец московского «Спартака» Леонид Федун призвал всех арбитров судить «красно-белых», как «Зенит» из Санкт-Петербурга.В источнике
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Федун запустил хэштег и веселье в соцсетях: шутят про судейство «Спартака» в 90-е и гол Азмуна «Оренбургу»

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