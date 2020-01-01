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Федун пробудет в больнице около недели
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Как стало известно «СЭ», лечащие врачи владельца «Спартака» Леонида Федуна, которому поставлен диагноз коронавирус, надеются, что акционер красно-белых сможет покинуть клинику примерно через 5-7 дней.В источнике
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Федун может покинуть клинику через 5-7 дней. Его состояние удовлетворительно («СЭ»)

Sports.ru 16:30
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Федун сможет вернуться домой через 5-7 дней

Футбол России 16:24
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СЭ: Федун пробудет в больнице около недели

Матч ТВ 15:51
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