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Pravda.RuPravda.Ru
Федун прогнозирует катастрофическое падение зарплат футболистов
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Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что футбольные клубы не смогут платить прежние зарплаты игрокам после пандемии коронавируса. Также, по его мнению, снизятся суммы, которые клубы платят за переходы футболистов. Пандемия коронавируса COVID-19 затронула практически все чемпионаты.В источнике
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С чего всё начиналось
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Федун: снижение сумм трансферов из-за коронавируса будет близким к катастрофическому

Пандемия коронавируса приведет к близкому к катастрофическому снижению сумм трансферов и зарплат футболистов. Такое мнение ТАСС высказал владелец московского клуба "Спартак" Леонид Федун.
ТАСС Спорт 04:40
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Федун: у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Будем выживать

Футбол России 06:28
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«Будем просто выживать». Федун — о влиянии коронавируса на финансовую ситуацию в футболе

Чемпионат 06:25
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Федун: «Снижение сумм трансферов и зарплат будет близким к катастрофическому. Будем просто выживать»

Sport24.ru 06:20 
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