Федун прогнозирует катастрофическое падение зарплат футболистов
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что футбольные клубы не смогут платить прежние зарплаты игрокам после пандемии коронавируса. Также, по его мнению, снизятся суммы, которые клубы платят за переходы футболистов. Пандемия коронавируса COVID-19 затронула практически все чемпионаты.В источнике
С чего всё начиналось
Пандемия коронавируса приведет к близкому к катастрофическому снижению сумм трансферов и зарплат футболистов. Такое мнение ТАСС высказал владелец московского клуба "Спартак" Леонид Федун.