Федун прогнозирует катастрофическое падение зарплат футболистов

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что футбольные клубы не смогут платить прежние зарплаты игрокам после пандемии коронавируса. Также, по его мнению, снизятся суммы, которые клубы платят за переходы футболистов. Пандемия коронавируса COVID-19 затронула практически все чемпионаты.