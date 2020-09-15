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Федун прокомментировал приход английского арбитра в РФС
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Mockva.ru
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ИА DixiNews // Новости Москвы
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался относительно прихода в РФС бывшего английского арбитра Дэвида Эллерея. Эллерей займёт пост советника генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева.В источнике
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