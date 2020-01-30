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Федун прояснил ситуацию с переходом Веллитона в «Ливерпуль»
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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прояснил ситуацию с несостоявшимся переходом бразильского форварда Веллитона в "Ливерпуль".В источнике
Подробнее о событии
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Федун: по Веллитону нам приходили запросы из «Шахтера» и «Рубина»

Metaratings 08:40
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Федун опроверг слова Веллитона о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль»

Матч ТВ 05:35
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Федун опроверг слова Веллитона о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль»

Sportbox.RU 05:35
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