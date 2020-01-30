НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Сельта» объявила переход СмоловаОвечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛБруну Фернандеш подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»Футболист Роберт Мак покинул «Зенит»Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матчГазета.RuФедун прояснил ситуацию с переходом Веллитона в «Ливерпуль»Матч ТВ10Матч ТВBookmaker-ratings.ruRT на русскомMetaratingsODDS.ruСпорт день за днемФутбол РоссииТатар-информГазета.RuSoccernews.ruВладелец московского "Спартака" Леонид Федун прояснил ситуацию с несостоявшимся переходом бразильского форварда Веллитона в "Ливерпуль".В источнике КомментироватьПодробнее о событии Федун: по Веллитону нам приходили запросы из «Шахтера» и «Рубина»Metaratings 08:40Федун опроверг слова Веллитона о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль»Матч ТВ 05:35Федун опроверг слова Веллитона о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль»Sportbox.RU 05:35Главное«Сельта» объявила переход СмоловаОвечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛБруну Фернандеш подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»Футболист Роберт Мак покинул «Зенит»Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матчНовости