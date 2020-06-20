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Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Федун - о пенальти в ворота «Спартака»: это за гранью добра и зла

Газета.Ru 13:23
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«Это за гранью добра и зла!»: Федун – о судействе в матче «Спартака»

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Федун о пенальти в ворота «Спартака»: «Что делает ВАР? Это за гранью добра и зла»

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