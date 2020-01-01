Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).