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Федун рассказал о влиянии финансового кризиса на «Спартак»
RT на русском
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Президент московского «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) высказался о влиянии финансового кризиса на клуб.В источнике
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