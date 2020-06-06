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Федун: с новыми силами приступаю к работе
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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поблагодарил болельщиков и футболистов красно-белых за поддержку. Напомним, функционер переболел коронавирусной инфекцией.В источнике
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Леонид Федун посетил тренировку «Спартака» в Тарасовке

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Федун: «Болезнь позади. С новыми силами приступаю к работе»

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