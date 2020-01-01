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Федун сомневается в целесообразности продолжения сезона РПЛ
ODDS.ru
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Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился своим мнением по поводу перспектив продолжения сезона-2019/20 в РПЛ.В источнике
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Федун: мы с УЕФА живем в разных вселенных. Я не понимаю смысл продолжать сезон

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Федун сомневается в целесообразности продолжения сезона РПЛ

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