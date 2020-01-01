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MetaratingsMetaratings
Федун сообщил, что вместе с ним коронавирусом заболела вся семья
РБК
  • РБК
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • CT news
С учётом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень всё быстро развивается.В источнике
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Семья Федуна заразилась коронавирусом

CT news 10:26
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Федун сообщил, что вместе с ним коронавирусом заболела вся семья

Metaratings 10:00
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Федун сообщил о заражении коронавирусом всей его семьи

РБК 09:59
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