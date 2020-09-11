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Федун сообщил, что у «Спартака» есть предложение по Кокорину
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Московскому "Спартаку" поступили трансферные предложения по нескольким футболистам команды, включая форварда Александра Кокорина, заявил председатель совета директоров столичного клуба Леонид Федун. Ранее в СМИ появилась информация, что "Рома" запросила информацию у "Спартака" по трансферу Кокорина.В источнике
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С чего всё начиналось
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Федун: у «Спартака» есть предложения по Жиго, Понсе и Кокорину

Защитник Самуэль Жиго перешёл в «Спартак» в 2018 году, нападающий Эсекьель Понсе присоединился к клубу годом позднее. Форвард Александр Кокорин перебрался в стан красно-белых минувшим летом, однако из-за травмы ещё не дебютировал за клуб.
Чемпионат 07:49
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«Спартак» получил предложение по Кокорину, Федун подтвердил

Sport.ru 09:14
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Мостовой — о возможной продаже Кокорина, Жиго и Понсе: на эти деньги можно пятерых купить

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Федун: у «Спартака» есть предложения о покупке Жиго, Понсе и Кокорина

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