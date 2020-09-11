Федун сообщил, что у «Спартака» есть предложение по Кокорину
Московскому "Спартаку" поступили трансферные предложения по нескольким футболистам команды, включая форварда Александра Кокорина, заявил председатель совета директоров столичного клуба Леонид Федун. Ранее в СМИ появилась информация, что "Рома" запросила информацию у "Спартака" по трансферу Кокорина.В источнике
С чего всё начиналось
Защитник Самуэль Жиго перешёл в «Спартак» в 2018 году, нападающий Эсекьель Понсе присоединился к клубу годом позднее. Форвард Александр Кокорин перебрался в стан красно-белых минувшим летом, однако из-за травмы ещё не дебютировал за клуб.