Во вторник известный журналист Илья Казаков сообщил в своем телеграм-канале, что за отстранениями Казарцева и Еськова может последовать увольнение руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина. По нашим данным, это было требование Федуна, которое он выдвинул в телефонном разговоре с Дюковым.