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Федун требовал от главы РФС уволить руководителя проекта VAR в России
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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун потребовал от главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова, а также уволить с поста руководителя проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонида Калошина, сообщает "РБ-Спорт".В источнике
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С чего всё начиналось
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Уволить Леонида Калошина требовал Леонид Федун в разговоре с Александром Дюковым

Во вторник известный журналист Илья Казаков сообщил в своем телеграм-канале, что за отстранениями Казарцева и Еськова может последовать увольнение руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина. По нашим данным, это было требование Федуна, которое он выдвинул в телефонном разговоре с Дюковым.
Bookmaker-ratings.ru 09:41
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Источник: Федун потребовал от РФС уволить руководителя проекта ВАР

Спорт-Экспресс 12:14
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СМИ: Владелец «Спартака» требовал от главы РФС уволить руководителя проекта VAR

RT на русском 11:10
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СМИ сообщили о требовании Федуна уволить главу проекта VAR в России

РБК спорт 11:01
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