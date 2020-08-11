Федун требовал от главы РФС уволить руководителя проекта VAR в России
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун потребовал от главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова, а также уволить с поста руководителя проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонида Калошина, сообщает "РБ-Спорт".В источнике
С чего всё начиналось
Во вторник известный журналист Илья Казаков сообщил в своем телеграм-канале, что за отстранениями Казарцева и Еськова может последовать увольнение руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина. По нашим данным, это было требование Федуна, которое он выдвинул в телефонном разговоре с Дюковым.