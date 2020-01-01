НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Федун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданы
Известия
  • Известия
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sportbox.RU
  • Футбол России
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что все билеты на московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА уже проданы.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Спартак» продал все билеты на матч с ЦСКА в Кубке России

ProstoProSport 00:47 
alt

Федун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданы

Чемпионат вчера в 20:46
alt

Федун о матче «Спартак» — ЦСКА: «У нас уже солдаут, все билеты проданы»

Sports.ru вчера в 20:13
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости