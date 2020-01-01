НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЧанов: в матче «Спартак» — ЦСКА может произойти всё что угодноИванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России по футболуЖиго, Фернандес и Бакаев вошли в сборную тура по версии OptaЦСКА продолжает подготовку к матчу со «Спартаком»Кокорин забил за «Сочи». «Зенит» кусает локотьГлавноеМОК признал подписи Родченкова поддельнымиСборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка АнглииФедун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданы«Салават Юлаев» в овертайме победил «Авангард» и сравнял счёт в серииЧемпионатФедун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданыИзвестия5ИзвестияSports.ruBookmaker-ratings.ruSportbox.RUФутбол РоссииВладелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что все билеты на московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА уже проданы.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Спартак» продал все билеты на матч с ЦСКА в Кубке РоссииProstoProSport 00:47 Федун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданыЧемпионат вчера в 20:46Федун о матче «Спартак» — ЦСКА: «У нас уже солдаут, все билеты проданы»Sports.ru вчера в 20:13рекламаЕщё по темеЧанов: в матче «Спартак» — ЦСКА может произойти всё что угодноИванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России по футболуЖиго, Фернандес и Бакаев вошли в сборную тура по версии OptaЦСКА продолжает подготовку к матчу со «Спартаком»Кокорин забил за «Сочи». «Зенит» кусает локотьГлавноеМОК признал подписи Родченкова поддельнымиСборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка АнглииФедун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданы«Салават Юлаев» в овертайме победил «Авангард» и сравнял счёт в серииНовости