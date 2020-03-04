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Федун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданы
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что все билеты на московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА уже проданы.В источнике
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Федун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданы

Чемпионат 20:46
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Прогнозы на «Спартак» — ЦСКА. Зрители получат максимальную порцию легендарного дерби

Sport24.ru 17:10 
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Спорт-Экспресс 16:10
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