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Федун выразил вотум доверия Тедеско
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Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун выразил вотум доверия главному тренеру Доменико Тедеско.В источнике
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Владелец «Спартака» Федун сегодня определит судьбу Тедеско и примет стратегию клуба

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Федун, Газизов и Тедеско подводят итоги. РПЛ могут расширить. Live — в 15.00

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Sport24.ru 05:19 
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