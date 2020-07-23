Федун выразил вотум доверия Тедеско
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун выразил вотум доверия главному тренеру Доменико Тедеско.В источнике Мы не планируем проводить масштабную трансферную кампанию. Как ранее сказал Шамиль Газизов, нам нужно точечное усиление. Сбалансированием состава будет уже заниматься Доменико Тедеско, ему мы полностью доверяем.Soccernews.ruвчера в 16:50
С чего всё начиналось
Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что московский клуб не планирует проводить масштабную трансферную кампанию.
Футбол России вчера в 17:29