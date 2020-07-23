Леонид Федун российский предприниматель

Мы не планируем проводить масштабную трансферную кампанию. Как ранее сказал Шамиль Газизов, нам нужно точечное усиление. Сбалансированием состава будет уже заниматься Доменико Тедеско, ему мы полностью доверяем.

Soccernews.ru

вчера в 16:50