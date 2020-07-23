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Федун выразил вотум доверия Тедеско
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Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун выразил вотум доверия главному тренеру Доменико Тедеско.В источнике
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Леонид Федун
российский предприниматель
Мы не планируем проводить масштабную трансферную кампанию. Как ранее сказал Шамиль Газизов, нам нужно точечное усиление. Сбалансированием состава будет уже заниматься Доменико Тедеско, ему мы полностью доверяем.Soccernews.ruвчера в 16:50
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Федун: не планируем масштабной трансферной кампании. Тедеско должен сбалансировать состав

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что московский клуб не планирует проводить масштабную трансферную кампанию.
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