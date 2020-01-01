НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
Федун оценил убытки при проведении матчей РПЛ без зрителей
Спорт-Экспресс
  • Piter.tv0:46
Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" скептически реагирует на перспективу проведения оставшихся матчей чемпионата России без зрителей. "Это не очень разумное решение", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".В источнике
10
С чего всё начиналось
alt

«Трансфер Шюррле — провал с финансовой точки зрения». Леонид Федун — о расставании с чемпионом мира

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение по поводу того, что чемпионат России может быть доигран без зрителей. Футбол сыграет в «ящик».
Спорт-Экспресс 06:45
Подробнее о событии
alt

Федун не считает разумным вариант возобновления РПЛ без зрителей

RT на русском 08:19
alt

Федун – о футболе без зрителей: «Организация матча обойдётся в 15 - 20 млн, а доходов – ноль. Считайте сами»

Спорт БИЗНЕС Online 08:18
alt

Федун оценил убытки при проведении матчей РПЛ без зрителей

Интерфакс-Спорт 08:10 
реклама
Главное
Новости