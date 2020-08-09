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Федун: «Спартак» снимается с чемпионата
LiveSport.ru
  • Пятый канал0:30
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун после ничьей в матче с «Сочи» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что намерен снять команду с чемпионата.В источнике
1,2K
Леонид Федун
российский предприниматель
Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен „Спартак“, значит, не нужен!НТВ15:30
С чего всё начиналось
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Леонид Федун: «Объявлю, что „Спартак“ снимается с чемпионата»

После матча «Спартак» – «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых было назначено два пенальти, Леонид Федун сделал громкое заявление через «СЭ» В первом же туре нового чемпионата разразился громкий скандал.
Спорт-Экспресс 17:28
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Федун пообещал, что «Спартак» снимется с РПЛ

Sport.ru 15:44
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Леонид Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России!»»

Матч ТВ 15:15
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Тедеско прокомментировал слова Федуна о снятии «Спартака с чемпионата России

Metaratings 15:49
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