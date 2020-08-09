Федун: «Спартак» снимается с чемпионата
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун после ничьей в матче с «Сочи» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что намерен снять команду с чемпионата.В источнике Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен „Спартак“, значит, не нужен!НТВ15:30
С чего всё начиналось
После матча «Спартак» – «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых было назначено два пенальти, Леонид Федун сделал громкое заявление через «СЭ» В первом же туре нового чемпионата разразился громкий скандал.