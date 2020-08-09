Федун: завтра «Спартак» снимается с чемпионата России
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче против "Сочи" и заявил, что намерен снять московский клуб с чемпионата России. В воскресенье, 9 августа, "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Оба гола сочинский клуб забил с пенальти.В источнике Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен „Спартак“, значит, не нужен!НТВ15:30
С чего всё начиналось
Пусть играют без нас, – сказал Федун корреспонденту «СЭ».