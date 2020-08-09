Леонид Федун российский предприниматель

Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен „Спартак“, значит, не нужен!

НТВ

15:30