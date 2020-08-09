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Федун: завтра «Спартак» снимается с чемпионата России
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Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче против "Сочи" и заявил, что намерен снять московский клуб с чемпионата России. В воскресенье, 9 августа, "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Оба гола сочинский клуб забил с пенальти.В источнике
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Леонид Федун
российский предприниматель
Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен „Спартак“, значит, не нужен!НТВ15:30
С чего всё начиналось
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Леонид Федун: «Спартак» снимается с чемпионата!»»

Пусть играют без нас, – сказал Федун корреспонденту «СЭ».
Спорт-Экспресс 15:08
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Леонид Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России!»»

Матч ТВ 15:15
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Федун: завтра заявлю, что «Спартак» снимается с чемпионата!

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