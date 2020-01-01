Федуна выпишут из больницы в ближайшую неделю
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун идёт на поправку. По данным портала LiveResult.Ru, Федуна должны выписать из больницы в течение ближайшей недели.В источнике Когда выпишут? Я уже боюсь об этом говорить. Пока в больнице, пока лечусь.
С чего всё начиналось
Владелец «Спартака» Леонид Федун находится в завершающей стадии лечения, связанного с заражением новой коронавирусной инфекцией. По информации источника Metaratings.ru, Федун идет на поправку и в ближайшее время будет выписан из больницы, куда был госпитализирован 7 мая.