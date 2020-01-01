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Федуна выпишут из больницы в ближайшую неделю
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун идёт на поправку. По данным портала LiveResult.Ru, Федуна должны выписать из больницы в течение ближайшей недели.В источнике
Леонид Федун
российский предприниматель
Когда выпишут? Я уже боюсь об этом говорить. Пока в больнице, пока лечусь.
С чего всё начиналось
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Госпитализированного с коронавирусом Федуна выпишут из больницы до 29 мая

Владелец «Спартака» Леонид Федун находится в завершающей стадии лечения, связанного с заражением новой коронавирусной инфекцией. По информации источника Metaratings.ru, Федун идет на поправку и в ближайшее время будет выписан из больницы, куда был госпитализирован 7 мая.
Metaratings 05:50
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Федуна скоро выпишут из больницы. Ранее владелец «Спартака» заболел коронавирусом

Sport.ru 07:29
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Федун, заразившийся коронавирусом, покинет больницу в конце мая

Советский спорт 07:02
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Леонид Федун: «Когда выпишут из больницы? Уже боюсь об этом говорить»

Матч ТВ 07:01
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