Владелец «Спартака» Леонид Федун находится в завершающей стадии лечения, связанного с заражением новой коронавирусной инфекцией. По информации источника Metaratings.ru, Федун идет на поправку и в ближайшее время будет выписан из больницы, куда был госпитализирован 7 мая.