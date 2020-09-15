«Краснодар» объявил о переходе Спайича в «Фейеноорд» на правах аренды

Защитник "Краснодара" Урош Спайич перешёл в "Фейеноорд" на правах аренды. Арендное соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2021 года. В источнике