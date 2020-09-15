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«Краснодар» объявил о переходе Спайича в «Фейеноорд» на правах аренды
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Защитник "Краснодара" Урош Спайич перешёл в "Фейеноорд" на правах аренды. Арендное соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2021 года.В источнике
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Подробнее о событии
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Официально. Защитник «Краснодара» перешёл в «Фейеноорд»

Sport.ru 10:59
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«Краснодар» отправил Спаича в аренду в «Фейеноорд»

Евро-футбол.ру 10:40
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Футболист «Краснодара» Урош Спайич перешел в «Фейеноорд» на правах аренды

Кубанские новости 10:24 
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