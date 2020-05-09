Мело: Кьеллини всегда был трусом, готовым обмочиться

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Галатасарая» и «Интера» Фелипе Мело, выступающий за «Палмейрас», ответил на критику со стороны защитника туринского клуба Джорджо Кьеллини.