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Мело: Кьеллини всегда был трусом, готовым обмочиться
Bookmaker-ratings.ru
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Бывший полузащитник «Ювентуса», «Галатасарая» и «Интера» Фелипе Мело, выступающий за «Палмейрас», ответил на критику со стороны защитника туринского клуба Джорджо Кьеллини.В источнике
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Мело ответил Кьеллини: «Возможно, он злится, потому что „Галатасарай“ со мной выкинул „Юве“ из ЛЧ. Или потому что „Интер“ выиграл все»

Sports.ru 10:19
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Мело — о критике Кьеллини в его адрес: «Он всегда был трусом, наделавшим в штаны»

Sport24.ru 10:01 
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Мело: Кьеллини всегда был трусом, готовым обмочиться

Чемпионат 09:52
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