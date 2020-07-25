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«Фенербахче» проявляет интерес к Смолову
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в Турции. Интерес к 30-летнему футболисту проявляет «Фенербахче». Об этом в твиттере сообщил журналист Беркай Тургюз.В источнике
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