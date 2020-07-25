«Фенербахче» проявляет интерес к Смолову

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в Турции. Интерес к 30-летнему футболисту проявляет «Фенербахче». Об этом в твиттере сообщил журналист Беркай Тургюз.