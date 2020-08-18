Ранее сообщалось, что «Фенербахче» арендует Федора Смолова у «Локомотива» с правом выкупа за 4 млн евро. Москвичи также заработают 1 млн евро за аренду, а нападающему выплатят гарантированный гонорар в размере 1,5 млн евро. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене