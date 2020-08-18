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«Фенербахче» ведет переговоры с «Локомотивом» по аренде Смолова
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может покинуть московский клуб. Как сообщает Sabah, в его услугах по-прежнему заинтересован «Фенербахче». Согласно источнику, стамбульский клуб готов арендовать игрока за один млн евро до конца сезона-2020/21.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Размер его белья турки не написали, чтобы сразу сшить?» Мещеряков отреагировал на интерес «Фенербахче» к Смолову

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» арендует Федора Смолова у «Локомотива» с правом выкупа за 4 млн евро. Москвичи также заработают 1 млн евро за аренду, а нападающему выплатят гарантированный гонорар в размере 1,5 млн евро. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
Sport24.ru 04:49 
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Смолов не хочет уходить из «Локомотива». «Фенербахче» действительно интересовался футболистом

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