«Фенербахче» ведет переговоры с «Локомотивом» по аренде Смолова
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может покинуть московский клуб. Как сообщает Sabah, в его услугах по-прежнему заинтересован «Фенербахче». Согласно источнику, стамбульский клуб готов арендовать игрока за один млн евро до конца сезона-2020/21.В источнике
С чего всё начиналось
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» арендует Федора Смолова у «Локомотива» с правом выкупа за 4 млн евро. Москвичи также заработают 1 млн евро за аренду, а нападающему выплатят гарантированный гонорар в размере 1,5 млн евро. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене