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Смолов может перейти в аренду в «Фенербахче»
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Стамбул, Турция, 18 августа 2020, 13:11 — REGNUM Российский московского «Локомотива» Фёдор Смолов может перейти в аренду в турецкий клуб «Фенербахче». Об этом 18 августа сообщает Sabah.В источнике
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