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Фергюсон оказался в больнице после поражения от Гэтжи
Новости - Армения
  • Вести.Ru4:06
  • РЕН ТВ0:52
  • Известия0:47
Американский боец MMA Тони Фергюсон отправился в больницу после проигрышного боя с соотечественником Джастином Гэтжи, передает MMAFighting. По словам российского бойца UFC Петра Яна, проигравший пропустил 1000 ударов. Поэтому его поражение было единственным вариантом окончания боя.В источнике
Тони Фергюсон
американский боец без правил
Я готовился к поединку с Нурмагомедовым, а не к бою с ударником. Этого не должно было произойти. Как бы то ни было, я всё ещё в деле. Если бы бой не прервали, я бы дошёл до конца.
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