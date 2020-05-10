Фергюсон оказался в больнице после поражения от Гэтжи
Американский боец MMA Тони Фергюсон отправился в больницу после проигрышного боя с соотечественником Джастином Гэтжи, передает MMAFighting. По словам российского бойца UFC Петра Яна, проигравший пропустил 1000 ударов. Поэтому его поражение было единственным вариантом окончания боя.В источнике Я готовился к поединку с Нурмагомедовым, а не к бою с ударником. Этого не должно было произойти. Как бы то ни было, я всё ещё в деле. Если бы бой не прервали, я бы дошёл до конца.