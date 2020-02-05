НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Все про Спорт руВсе про Спорт ру
Фергюсон поздравил Роналду с днем рождения
Чемпионат
  • Чемпионат
  • Футбол России
  • ZIK
  • Сегодня (Киев)
  • Минск-Новости
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ua.Tribuna.com
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • SportLand24.ru
  • Sputnik Молдова
  • NEWS.am Sport
  • FootballHD
Сегодня свое 35-летие празднует форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Стало известно о том, что его поздравил экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.В источнике
3
Подробнее о событии
alt

Фергюсон — Роналду: ты великий футболист и человек

Чемпионат 13:30
alt

Фергюсон поздравил Роналду с юбилеем

Soccer.ru 11:08 
alt

Криштиану Роналду поздравил сам себя с днем рождения

Спорт-Экспресс 09:22
Главное
Новости