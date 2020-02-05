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Фергюсон поздравил Роналду с днем рождения

Сегодня свое 35-летие празднует форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Стало известно о том, что его поздравил экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.