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Фергюсона признали лучшим тренером в истории футбола
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Журнал FourFour Two представил рейтинг лучших тренеров в истории футбола, ежегодно публикуемый изданием.В источнике
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Тренер сборной СССР вошел в число лучших в истории футбола

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Metaratings вчера в 17:42
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