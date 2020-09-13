НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Фернандес рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА со «Спартаком»
Футбол России
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • ГЛАС.RU
  • Sport24.ru
  • Спорт-Экспресс
  • RT на русском
  • Bobsoccer
Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился эмоциями перед матчем 7-го тура РПЛ со "Спартаком".В источнике
Подробнее о событии
alt

Дерби судит Карасев: спартаковцы звали его ручным карасем Гинера, но ЦСКА с ним выиграл лишь 5 матчей из 22

Футбол России 05:36
alt

Фернандес: все победы стоят 3 очка, но со «Спартаком» ты выходишь драться

РИА Новости 04:12
alt

Марио Фернандес: Все победы стоят три очка, но в дерби ты выходишь сражаться, бороться, драться

Советский спорт 04:06
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости