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Фернандес поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком»
Soccernews.ru
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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча седьмого тура чемпионата России против столичного "Спартака".В источнике
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Фернандес: все победы стоят 3 очка, но со «Спартаком» ты выходишь драться

РИА Новости 04:12
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Марио Фернандес: Все победы стоят три очка, но в дерби ты выходишь сражаться, бороться, драться

Советский спорт 04:06
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Фернандес - о дерби со «Спартаком»: задача одна – выиграть! Здесь ты выходишь сражаться

Футбол России 03:38
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