НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЦСКА и «Спартак» сыграют в центральном матче седьмого тураДжикия о матче с ЦСКА: подарок Тедеско хотим сделать завтраБаскетболисты ЦСКА поддержали футболистов перед матчем со «Спартаком»Экс-защитник «Спартака» Таски дал прогноз на матч красно-белых с ЦСКАЯнчик: верю в победу ЦСКА в дерби со «Спартаком»ГлавноеПлющенко: Косторная пришла ко мне в нулевой формеЦСКА и «Спартак» сыграют в центральном матче седьмого тураРоссийский пилот «Формулы-2» Мазепин выиграл Гран-при ТосканыВратарь «Далласа» Худобин признан первой звездой матча с «Вегасом»Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раундеГазета.RuФернандес поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком»Soccernews.ru7Soccernews.ruФутбол РоссииГазета.RuГЛАС.RUСпорт-ЭкспрессSport24.ruBobsoccerЗащитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча седьмого тура чемпионата России против столичного "Спартака".В источнике КомментироватьПодробнее о событии Фернандес: все победы стоят 3 очка, но со «Спартаком» ты выходишь дратьсяРИА Новости 04:12Марио Фернандес: Все победы стоят три очка, но в дерби ты выходишь сражаться, бороться, дратьсяСоветский спорт 04:06Фернандес - о дерби со «Спартаком»: задача одна – выиграть! Здесь ты выходишь сражатьсяФутбол России 03:38рекламаЕщё по темеЦСКА и «Спартак» сыграют в центральном матче седьмого тураДжикия о матче с ЦСКА: подарок Тедеско хотим сделать завтраБаскетболисты ЦСКА поддержали футболистов перед матчем со «Спартаком»Экс-защитник «Спартака» Таски дал прогноз на матч красно-белых с ЦСКАЯнчик: верю в победу ЦСКА в дерби со «Спартаком»ГлавноеПлющенко: Косторная пришла ко мне в нулевой формеЦСКА и «Спартак» сыграют в центральном матче седьмого тураРоссийский пилот «Формулы-2» Мазепин выиграл Гран-при ТосканыВратарь «Далласа» Худобин признан первой звездой матча с «Вегасом»Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раундеНовости