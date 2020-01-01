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Фернандес попросил «Спартак» и «Зенит» забыть о нем
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Речь идет о его благодарности и признательности ЦСКА. Он добавил, что уважает другие клубы РПЛ как соперников, но не намерен туда переходить.В источнике
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Марио Фернандес: «В России буду играть только за ЦСКА. Есть вещи важнее денег»

Sport.ru 07:14
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Марио Фернандес: «Спартак», «Зенит», «Локомотив» могут обо мне забыть

Спорт день за днем 06:52
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Фернандес заявил, что в России будет выступать только за ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» могут забыть о нем

BetOn 06:46
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