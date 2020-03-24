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Фернандес признан автором самого красивого гола РПЛ в марте
Газета.Ru
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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес признан автором самого красивого гола в Российской премьер-лиге (РПЛ) в марте, сообщается в официальном аккаунте турнира в Twitter.В источнике
Подробнее о событии
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Марио Фернандес - автор лучшего гола РПЛ в марте

Soccernews.ru 04:44
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Красивейший гол Фернандеса признан лучшим в РПЛ в марте. ВИДЕО

Sport.ru 04:30
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Гол Фернандеса в ворота «Урала» - лучший в РПЛ по итогам марта

Футбол России 04:19
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