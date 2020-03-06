Фернандеш и Обамеянг поспорят за звание лучшего игрока АПЛ в феврале

Сегодня, 6 марта пресс-служба английской Премьер-лиги опубликовала список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам февраля. В источнике