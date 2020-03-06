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Фернандеш и Обамеянг поспорят за звание лучшего игрока АПЛ в феврале
LiveSport.ru
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Сегодня, 6 марта пресс-служба английской Премьер-лиги опубликовала список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам февраля.В источнике
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Обамеянг и Фернандеш в списке претендентов на звание игрока месяца в АПЛ

LiveSport.ru 07:24
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Фернандеш и Обамеянг поспорят за звание лучшего игрока АПЛ в феврале

ProstoProSport 07:12 
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Названы претенденты на приз игроку месяца в АПЛ. В списке нет никого из «Ливерпуля» и «МС»

Чемпионат 06:58
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