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Фернандеш назвал слово, с которым у него ассоциируется Путин
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Экс-футболист московского «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш высказался о президенте России Владимире Путине.В источнике
Подробнее о событии
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Мануэл Фернандеш рассказал, с какими словами у него ассоциируется президент России Путин

Soccernews.ru 05:46
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Фернандеш: Путин? Он у меня ассоциируется со словом власть или могущество

Футбол России 05:39
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Мануэл Фернандеш рассказал, с каким словом у него ассоциируется Путин

Metaratings 05:37
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