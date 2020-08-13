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Фернандеш назвал трех перспективных игроков «Краснодара»
Спорт уик-энд
  • Спорт уик-энд
  • Sports.ru
Бывший полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш ответил на вопрос о том, кого из футболистов горожан считает наиболее перспективными.В источнике
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Фернандеш рассказал о своих ассоциациях с фамилией Путина

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Фернандеш назвал слово, с которым у него ассоциируется Путин

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