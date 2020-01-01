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Фернандеш опроверг слухи о конфликте с Сёминым
Soccernews.ru
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Помню, было мнение, что у нас с ним конфликт.В источнике
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Мануэл Фернандеш высказался о тренерских методах Сёмина

Soccernews.ru 06:47
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Фернандеш опроверг слухи о конфликте с Сёминым

RT на русском 06:20
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Фернандеш поделился мнением об уходе Семина из «Локомотива»

Спорт день за днем 06:03
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