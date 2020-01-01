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Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 11 миллионов рублей
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Как сообщает источник, португальцу удалось выиграть спор в Спортивном арбитражном суде. Теперь "Локомотив" будет вынужден выплатить футболисту бонус за победу в Кубке России, разницу в заработной плате, которая случилась из-за изменения курса рубля, а также судебные издержки.В источнике
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С чего всё начиналось
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Мануэл Фернандеш выиграл у «Локомотива» суд в CAS. Он отсудил более 10 миллионов

Ранее в материале за ноябрь-2018 «СЭ» сообщал, что долг перед Фернандешем составлял 11 миллионов 182 тысячи рублей (около 160 тысяч евро): это 4 миллиона 435 тысяч рублей премиальных за выигрыш Кубка России и 6 миллионов 747 тысяч рублей за несогласованные с футболистом изменения условий контракта в связи с новым курсом рубля.
Спорт-Экспресс вчера в 14:40
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Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 10 миллионов

Sport.ru вчера в 18:14
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СМИ: Футболист Фернандеш отсудил у «Локомотива» более €11 млн

RT на русском вчера в 15:54
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Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» круглую сумму

Спорт день за днем вчера в 15:20
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