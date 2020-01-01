Ранее в материале за ноябрь-2018 «СЭ» сообщал, что долг перед Фернандешем составлял 11 миллионов 182 тысячи рублей (около 160 тысяч евро): это 4 миллиона 435 тысяч рублей премиальных за выигрыш Кубка России и 6 миллионов 747 тысяч рублей за несогласованные с футболистом изменения условий контракта в связи с новым курсом рубля.