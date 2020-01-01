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Фернандиньо: хочу приехать в Донецк, но из-за войны это невозможно
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
  • Sports.ru
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо, ранее выступавший за «Шахтёр», рассказал, что он хотел приехать бы в Донецк, чтобы отметить 10-летие победы в Кубке УЕФА.В источнике
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Фернандиньо: хочу приехать в Донецк, но из-за войны это невозможно

Чемпионат 16:39
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