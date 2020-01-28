НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в Кубке АнглииКубок лиги. «Манчестер Сити» в ответном дерби примет «Юнайтед»Сане тренировался в общей группе «Манчестер Сити» впервые с августаГвардиола высказался об успехах «Ливерпуля» в нынешнем сезоне АПЛХосеп Гвардиола: «Мотивация у игроков была правильной»Главное«Зенит» без Кокорина отправился на вторые тренировочные сборыАлександр Зверев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал Australian OpenЦСКА интересуется полузащитником «Андерлехта»Катя Лель поделилась снимком на спине у Александра Овечкина«Милан» выиграл пять матчей подряд впервые за два годаSports.ruФернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2021 годаСегодня (Киев)11Сегодня (Киев)ГлавредFootball-fun.ruЧемпионатFootballHDLiveResult.RuRT на русскомSportbox.RUUA-ФутболSports.ruФутбол РоссииПолузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо подписал новый контракт с клубом. 34-летний бразилец будет выступать за «горожан» до 2021 года. Фернандиньо играет за «Манчестер Сити» с 2013 года и провел 299 матчей за клуб.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Фернандинью продлил контракт с «Ман Сити» до 2021 годаSportbox.RU вчера в 11:03«Манчестер Сити» продлил контракт с Фернандиньо еще на один сезонСоветский спорт вчера в 10:36 Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити»РИА Новости вчера в 10:30Ещё по теме«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в Кубке АнглииКубок лиги. «Манчестер Сити» в ответном дерби примет «Юнайтед»Сане тренировался в общей группе «Манчестер Сити» впервые с августаГвардиола высказался об успехах «Ливерпуля» в нынешнем сезоне АПЛХосеп Гвардиола: «Мотивация у игроков была правильной»Главное«Зенит» без Кокорина отправился на вторые тренировочные сборыАлександр Зверев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал Australian OpenЦСКА интересуется полузащитником «Андерлехта»Катя Лель поделилась снимком на спине у Александра Овечкина«Милан» выиграл пять матчей подряд впервые за два годаНовости