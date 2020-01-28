Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо подписал новый контракт с клубом. 34-летний бразилец будет выступать за «горожан» до 2021 года. Фернандиньо играет за «Манчестер Сити» с 2013 года и провел 299 матчей за клуб.