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Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо подписал новый контракт с клубом. 34-летний бразилец будет выступать за «горожан» до 2021 года. Фернандиньо играет за «Манчестер Сити» с 2013 года и провел 299 матчей за клуб.В источнике
Подробнее о событии
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Фернандинью продлил контракт с «Ман Сити» до 2021 года

Sportbox.RU вчера в 11:03
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«Манчестер Сити» продлил контракт с Фернандиньо еще на один сезон

Советский спорт вчера в 10:36 
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Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити»

РИА Новости вчера в 10:30
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