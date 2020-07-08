НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
REGNUMREGNUM
Фернандо Алонсо вернулся в «Рено»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Autosport.com.ru
  • Metaratings
  • Бел.Ру
  • LiveSport.ru
  • Мир Формулы-1
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • РБК
  • Sputnik Беларусь
  • Аргументы и Факты
  • Медиа лига
  • Чемпионат
  • F1Report.Ru
  • F1news.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Беларусь Сегодня
  • Motorsport.com Россия
  • Матч ТВ
  • УНИАН
  • Интерфакс-Спорт
  • Вести.Ru
  • Телеканал 360°
  • Факты и комментарии
  • За рулем Кубань
Отмечается, что 38-летний Алонсо будет пилотом «Рено» в сезоне 2021 года. Напомним, Алонсо выступал за «Рено» в 2003—2006 и 2008−2009 годах. Он стал двукратным чемпионом мира — в 2005 и 2006 годах.В источнике
11
Подробнее о событии
alt

Алонсо: «Знаю, что в 2020 и 2021 году в Формуле-1 будет побеждать лишь одна команда — я не под землей просидел»

Sport24.ru 12:05 
alt

Официально: Фернандо Алонсо вернулся в «Рено»

Sportbox.RU 07:03
alt

Официально: Фернандо Алонсо вернулся в «Рено»

Матч ТВ 07:03
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости