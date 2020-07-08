Фернандо Алонсо вернулся в «Рено»

Отмечается, что 38-летний Алонсо будет пилотом «Рено» в сезоне 2021 года. Напомним, Алонсо выступал за «Рено» в 2003—2006 и 2008−2009 годах. Он стал двукратным чемпионом мира — в 2005 и 2006 годах.