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Фернандо Алонсо вернулся в «Рено»
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Отмечается, что 38-летний Алонсо будет пилотом «Рено» в сезоне 2021 года. Напомним, Алонсо выступал за «Рено» в 2003—2006 и 2008−2009 годах. Он стал двукратным чемпионом мира — в 2005 и 2006 годах.В источнике
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Подробнее о событии
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Официально: Фернандо Алонсо вернулся в «Рено»

Sportbox.RU 07:03
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Официально: Фернандо Алонсо вернулся в «Рено»

Матч ТВ 07:03
alt

Официально: Алонсо будет выступать за «Рено» в следующем сезоне

Sport.ru 07:59
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