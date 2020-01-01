Янник Феррейра Карраско вернулся в «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» арендовал Янника Феррейру Карраско у китайского «Далянь Ифан» до конца сезона с правом выкупа. Бельгиец возвращается в столицу Испании после почти двухлетнего перерыва.