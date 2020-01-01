НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Football-fun.ruFootball-fun.ru
Янник Феррейра Карраско вернулся в «Атлетико»
Metaratings
  • Metaratings
  • FootballHD
  • Футбол России
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • ODDS.ru
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Football-fun.ru
Мадридский «Атлетико» арендовал Янника Феррейру Карраско у китайского «Далянь Ифан» до конца сезона с правом выкупа. Бельгиец возвращается в столицу Испании после почти двухлетнего перерыва.В источнике
Подробнее о событии
alt

Карраско вернулся в «Атлетико» на правах аренды

Soccer.ru 08:42 
alt

Карраско вернулся в «Атлетико» на правах аренды до конца сезона

Чемпионат 07:57
alt

Карраско вернулся в «Атлетико»

Советский спорт 07:55 
Главное
Новости