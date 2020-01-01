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Феттель покинет Ferrari в конце года
46ТВ
  • Piter.tv0:46
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1». Феттель выступал за Ferrari с 2015 года. До этого он был в команде Red Bull и четыре раза становился чемпионом мира в 2010–2013 годах.В источнике
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Маттиа Бинотто
Это было непростое решение, учитывая ценность Себастьяна как пилота и человека. Не было никакой конкретной причины, которая привела к этому решению, кроме общего согласия в том, что пришло время каждому пойти своим путем для достижения поставленных целей.
С чего всё начиналось
Команда «Феррари» сообщила у себя на официальном сайте, что не будет продлевать контракт с четырехкратным чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-1» Себастьяном Феттелем.
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