Фигу: «Манчини унижал меня в „Интере“»

Бывший полузащитник «Интера» Луиш Фигу рассказал, что его бывший тренер Роберто Манчини унижал его на закате карьеры. Фигу присоединился к «Интеру» летом 2005 года после 5 лет, проведенных в «Реале».